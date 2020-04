Wagner über Kenny: „Dann sind wir chancenlos“

Bei Schalke 04 ist man sehr zufrieden mit Jonjoe Kenny. Die Leihe des Rechtsverteidigers, der noch bis 2022 an den FC Everton gebunden ist, kann getrost als Erfolg verbucht werden. „In der Umkleidekabine ist er ebenso anerkannt wie bei unseren Fans“, schwärmt David Wagner im Gespräch mit dem englischen ‚Sky Sports‘.

Eine Weiterverpflichtung des 23-jährigen Defensivmanns ist aber nur unter gewissen Umständen realistisch, räumt Wagner ein: „Es sieht so aus, als hätten wir nicht die finanzielle Kraft, ihn zu kaufen. Falls Everton entscheidet, ihn zu verkaufen, sind wir mehr oder weniger chancenlos.“

Die einzige Option ist Wagner zufolge eine weitere Leihe. „Wir wollen ihn wirklich bei uns im Klub behalten. Und falls es eine Möglichkeit geben sollte, die Leihe auszuweiten, dann würden wir natürlich gerne darüber sprechen“, erklärt der Schalke-Coach.

Kenny spielt sich fest

In 26 Pflichtspielen stand Kenny in der momentan unterbrochenen Saison auf dem Platz, und das jeweils von Beginn an. Gefehlt hat der frühere englische U21-Nationalspieler nur in drei Partien wegen Krankheit respektive Verletzung.

Für Wagner ist er aus sportlicher Sicht also unverzichtbar, Gespräche finden allerdings momentan nicht statt. „Mit allen Klubs ist es zurzeit schwierig, Verhandlungen zu führen, denn niemand weiß, wie viel Geld wir in der kommenden Saison haben werden“, erläutert Wagner.

Wagner will auf Schalke bleiben

Dessen persönliche Zukunft liegt auf Schalke, wie er betont. Eine Rückkehr auf die Insel sei erst perspektivisch wieder denkbar: „Ich würde niemals sagen, dass es niemals passieren wird. Aber ich bin sehr glücklich, wo ich bin. Ich bin glücklich, einen Vertrag zu haben bei einem der besten Klubs und für diesen Klub will ich mein Bestes geben.“

Er wolle „den Klub so weit nach vorne bringen wie ich kann. Und was ich gestartet habe, ist noch nicht beendet.“ Bis 2022 hatte Wagner im vergangenen Sommer auf Schalke unterschrieben. Vom Abstiegskandidaten hat er das Team zum Europa-Aspiranten geformt. Begeistert sind die Fans vor allem vom forschen Auftreten der Spieler. Wagners Handschrift ist an dieser Stelle bereits sehr gut zu erkennen. Auf ähnliche Art und Weise hatte der Deutsch-Amerikaner vorher Huddersfield Town als absoluten Underdog in die Premier League geführt.