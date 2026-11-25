Die Staatsanwaltschaft München sieht keinen Zusammenhang zwischen Jamal Musialas Autounfall im April 2025 und den neurologischen Problemen des 23-jährigen Bayern-Stars. „Uns liegen dazu keinerlei Erkenntnisse vor. Es gibt keine Anzeichen, dass der Unfall auf eine Absence zurückzuführen war und auch nicht, dass die gesundheitlichen Probleme mit dem Unfall zusammenhängen“, erklärt eine Sprecherin auf Nachfrage von ‚ran‘.

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Damit widerspricht die Behörde den zuletzt aufgekommenen Spekulationen. Der FC Bayern hatte zuvor in einer gemeinsamen Mitteilung mit Musialas Berateragentur ‚11Wins‘ den Zeitpunkt der ersten Beschwerden öffentlich gemacht. Verein und Management wollten mit der Klarstellung offenbar Gerüchte über einen Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen entkräften.