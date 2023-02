Real Madrid: Vinicius markiert sein Revier

42 direkte Torbeteiligungen (22 Tore, 20 Assists) waren es in der Vorsaison. Vinicius Junior könnte in dieser Spielzeit aber noch eins draufsetzen. Aktuell steht der Brasilianer bei 18 Treffern und neun Vorlagen, macht insgesamt 27 Scorer-Punkte. Vinicius hat aber noch 16 Ligaspiele, mindestens zwei im Pokal und voraussichtlich mindestens drei in der Champions League vor sich.

Und die aktuelle Form des 22-Jährigen ist wieder einmal überragend. Gegen Liverpool traf er am gestrigen Abend nach einer Einzelaktion erst mit einem sehenswerten Schlenzer zum wichtigen Anschlusstreffer. Später schenkte ihm Reds-Keeper Alisson dann noch sein zweites Tor, ehe Vinicius beim Schlusspunkt zum 5:2 Karim Benzema bediente.

Für Carlo Ancelotti sind solche Gala-Vorstellungen des Linksaußen keine große Überraschung mehr. Der Real-Trainer drückte seine Hochachtung für Vinicius nach dem Spiel in klaren Worten aus: „In meinen Augen ist Vinicius derzeit der größte Unterschiedsspieler im Weltfußball. Wegen seiner Konstanz, seiner Dribblings, seiner Vorlagen und seiner Tore. Er ist nicht zu stoppen.“

Mbappé nur zweite Wahl?

Stellt sich die Frage, was eigentlich passieren würde, wenn Kylian Mbappé im nächsten Sommer oder spätestens 2024 doch noch nach Madrid kommt. Der Franzose von Paris St. Germain ist trotz seiner überraschenden Absage vor Saisonbeginn immer noch ein großes Thema bei Real. Und die Königlichen schwirren natürlich auch bei Mbappé noch im Kopf herum.

Dass der Weltmeister von 2018 am liebsten auf Linksaußen spielt und so gar nicht gerne im Zentrum aufgeboten wird, das ist aber auch bekannt. Bei Real müsste er sich aber wohl zunächst einmal hinten anstellen. Denn der König vom Bernabéu hat derzeit nur einen Namen: Vini Junior.