Coman & Wanner zurück im Bayern-Training

Beim FC Bayern lichten sich die Personalsorgen. Wie ‚Sport1‘ berichtet, sind die Offensivspieler Kingsley Coman (26) und Paul Wanner (17) am heutigen Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Coman war am vergangenen Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (1:0) aufgrund von Wadenproblemen ausgewechselt worden, Wanner fehlte zuletzt wegen Magenproblemen.

Das Duo ist somit eine Option für das bevorstehende Spitzenspiel gegen Union Berlin am kommenden Sonntag (17:30 Uhr). Auch der langzeitverletzte Sadio Mané nahm am Training teil und könnte nach rund dreieinhalbmonatiger Pause am Wochenende sein Pflichtspiel-Comeback geben.

