Hertha lässt Bundesligisten abblitzen

Kurz vor Transferschluss hat Hertha BSC ein Angebot für Tjark Ernst erreicht. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, wollte der VfL Wolfsburg den Schlussmann als Reaktion auf die Verletzung von Stammtorwart Kamil Grabara (26) ausleihen. Die Alte Dame ließ sich von den Avancen jedoch nicht beeindrucken und schob dem Vorhaben einen Riegel vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Hertha war der 21-Jährige in der Hinrunde lange gesetzt, infolge einer Verletzung musste er seinen Posten jedoch an Marius Gersbeck (29) abgeben. Sein Vertrag in der Hauptstadt läuft noch bis 2027.