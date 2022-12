Darida erläutert Hertha-Abschied

Vladimír Darida hat die Gründe für seinen Wechsel nach Griechenland dargelegt. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 32-Jährige über seinen Januar-Transfer zu Aris Saloniki: „Ich will wieder Fußball spielen. Ich wollte gerne ins Ausland, noch einmal eine andere Kultur erleben. In Griechenland ist das Meer nicht weit, Saloniki eine tolle Stadt und Aris ein hervorragender Klub. Mein Ziel ist es, hier im Europapokal zu spielen und einen nationalen Titel zu gewinnen.“ Bei Hertha BSC war der Routinier in dieser Saison nur Ersatz (28 Einsatzminuten).

Dem Bericht zufolge lagen Darida auch Angebote aus den USA, der Türkei sowie aus dessen Heimat Tschechien vor. Jetzt folgt für Darida nach siebeneinhalb Jahren Berlin ein neues Kapitel in Griechenland: „Ich freue mich jetzt riesig auf diese neue, spannende Aufgabe bei Aris Saloniki. Hertha und die grandiosen Fans werden natürlich immer in meinem Herzen bleiben, Berlin natürlich auch. Das ist ja auch die Geburtsstadt meines Sohnes.“ Für die Alte Dame absolvierte der Mittelfeldspieler insgesamt 190 Pflichtspiele und war an 45 Treffern direkt beteiligt.

