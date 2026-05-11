Millionen-Polster in die Bundesliga?

Nikolas Polster hat auch Verehrer in der Bundesliga. Laut ‚Sky‘ haben mehrere hiesige Erstligisten schon wegen des Keepers vom österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC angefragt. Auch Celtic Glasgow und die Wolverhampton Wanderers sind dran, der FC Brentford wurde schon vor Monaten als Interessent gehandelt.

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Polster will und darf im Sommer wechseln. Als Ablöse für den 23-Jährigen ruft der WAC ein Jahr vor Vertragsende 1,5 bis zwei Millionen Euro auf.