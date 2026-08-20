Es fehlten nicht allzu viele Millionen, dann wäre Said El Mala (19) zu Borussia Dortmund gewechselt. Letztlich wollte der BVB die Forderungen des 1. FC Köln aber nicht erfüllen.

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RB Leipzig schien sich in der Folge als lachender Dritter herauszukristallisieren, die Sachsen waren bereit, mehr zu zahlen als Dortmund. 60 Millionen Euro, zehn Millionen davon als Boni, sollten für El Mala an Köln gehen.

Jetzt die große Wende. El Mala wird auch nicht zu RB Leipzig wechseln. In einem vom 1. FC Köln veröffentlichten Video verkündet der Flügelstürmer seinen Verbleib. Seinen Vertrag verlängert er um ein Jahr bis 2031. Zudem tauscht El Mala die Rückkennummer 13 gegen die 10 ein.

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Update (19:56 Uhr): Laut ‚Sky‘ gibt es keine Ausstiegsklausel im neuen Vertrag, dafür aber eine Gehaltserhöhung für El Mala.

Said möchte euch persönlich ein paar Worte sagen. pic.twitter.com/sMeNpVTlqC — 1. FC Köln (@fckoeln) August 20, 2026

Am Montag steht im DFB-Pokal das erste Pflichtspiel der Saison gegen die Würzburger Kickers an, El Mala wird dann wider Erwarten dabei sein.

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FC-Sportchef Thomas Kessler sagt: „Er hat in der vergangenen Saison eine hervorragende Entwicklung genommen, sich in der Bundesliga als wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft etabliert und war mit seinen Leistungen und Toren ein wichtiger Faktor für unser Team. Dass diese Entwicklung auch das Interesse anderer Klubs geweckt hat, ist nachvollziehbar. Umso wichtiger war für uns der offene und vertrauensvolle Austausch mit Said und seiner Familie über seine weitere sportliche Perspektive.“

„Gemeinsam“, so Kessler, sei man „zu der Überzeugung gekommen, dass sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist und er hier am Geißbockheim sehr gute Voraussetzungen vorfindet, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen. Seit dem Start der Vorbereitung unterstreicht Said jeden Tag mit seiner Leistung, seiner Professionalität und seiner Haltung, dass er diesen Weg mit voller Überzeugung mitgehen möchte. Wir haben großes Vertrauen in ihn und sind überzeugt, dass er weiterhin eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird.“

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„Deshalb bleibe ich hier“

El Mala ergänzt: „Seit ich hier bin, hat mir der FC jeden Tag ein gutes Gefühl gegeben. Deshalb komme ich jeden Tag gerne ans Geißbockheim, es macht unheimlich viel Spaß mit den Jungs und dem Trainerteam zu arbeiten und ich habe richtig viel dazu gelernt. Meine erste Bundesliga-Saison hier war etwas ganz Besonderes.“

„Und natürlich habe ich mir danach Gedanken über meine Zukunft gemacht. Aber die Gespräche mit den Verantwortlichen beim FC, mit René und mit Thomas, waren top, ich spüre riesiges Vertrauen und eine große Wertschätzung hier. Deshalb bleibe ich hier – ich möchte mit dem FC und unseren Fans eine gute Saison spielen, dafür werde ich alles geben, auch weil ich weiß, was es bedeutet, mit der Nummer 10 für den FC zu spielen.“