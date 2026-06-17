Medien: BVB arbeitet an kreativem El Mala-Transfer

Tottenham Hotspur beschäftigt sich mit Said El Mala (19) vom 1. FC Köln. Das geht aus der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ hervor. Einen konkreten Vorstoß haben die Spurs aber noch nicht unternommen, gleichzeitig kommen neue Gerüchte um Borussia Dortmund auf.

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Wie der ‚Express‘ laut eigenen Angaben aus dem Dortmunder Umfeld erfahren hat, arbeiten die Verantwortlichen ein „kreatives El Mala-Paket“ aus. Spekuliert wird über eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung. Zusätzlich sollen zwei Leihspieler in den Deal inkludiert werden, darunter beispielsweise Linksverteidiger Almugera Kabar (20).

Voraussetzung sei, dass BVB-Flügelflitzer Karim Adeyemi (24) in diesem Sommer ein Jahr vor Vertragsende verkauft wird. Dann bleibt aber immer noch abzuwarten, ob die Kölner sich auf ein etwaiges Transfermodell einlassen würden. Köln-Finanzboss Philipp Türoff machte zuletzt deutlich, dass man von der 50-Millionen-Forderung nicht abrücken möchte.

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Wo geht die Reise hin?

Zur Einordnung: Schon vor einigen Tagen kündigte der ‚Express‘ einen konkreten El Mala-Vorstoß der TSG Hoffenheim an, der Bundesligist selbst verwies das Gerücht aber ins Reich der Fabeln. Trotzdem ist sich der ‚Express‘ sicher, dass es im Kraichgau entsprechende Gedanken „gegeben haben könnte“.

Was für die Borussia sprechen würde: El Malas Mutter Sandra ist sehr daran interessiert, dass ihre Söhne „in der Nähe in Deutschland spielen“ – im besten Fall soll Saids großer Bruder Malek (21) in einen Deal miteinbezogen werden. Bei Dortmunds Zweitvertretung könnte der Mittelstürmer weiter in der Regionalliga West an den Start gehen.

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Außerdem hat BVB-Coach Niko Kovac seinen Urlaub abgebrochen, um mit der sportlichen Führung zahlreiche wichtige Transferthemen zu besprechen. Ging es dabei auch um El Mala?