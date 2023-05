Trotz Monster-Sperre: Neuer Vertrag für Toney?

Der FC Brentford lässt Ivan Toney im Zuge des Wett-Skandals nicht fallen und will ein Zeichen setzen. Laut der ‚Daily Mail‘ planen die Londoner, den 2025 auslaufenden Vertrag des Angreifers zu verlängern, der wegen Verstößen gegen die Wett-Regularien der FA für die kommenden acht Monate gesperrt ist. Ursprünglich wollten sich die Bees im Sommer Angebote für den 27-Jährigen anhören. Der mit 20 Treffern aktuell drittbeste Torschütze der Premier League hinter Erling Haaland und Harry Kane hatte das Interesse von Manchester United sowie des FC Chelsea geweckt.

Doch wegen der langen Sperre darf Toney erst ab Mitte Januar wieder ein Profispiel bestreiten. Der Rechtsfuß hätte also nach einer längeren Pause nur wenige Wochen, um sich für einen möglichen Transfer sportlich in Position zu bringen. Brentford seinerseits würde ein Jahr vor Vertragsende keine hohe Ablösesumme mehr einspielen. Durch die Verlängerung der Zusammenarbeit könnten sich also beide Seiten mehr Spielraum verschaffen. Toney war am Mittwoch in 232 der 262 vorgeworfenen Fälle wegen Sportwetten von der FA schuldig gesprochen worden.

