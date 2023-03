Bayern und Tuchel: Schnelle Einigung

Der FC Bayern und Thomas Tuchel sind sich innerhalb weniger Tage über eine Zusammenarbeit einig geworden. Nach Informationen der ‚Bild‘ nahmen die Münchner erst nach der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen am Sonntag Kontakt zum Management des Übungsleiters auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verhandlungen in den vergangenen Tagen mündeten schließlich in der gestrigen Unterschrift unter einen Vertrag bis 2025 und in der Entlassung von Julian Nagelsmann. Sein erstes Training bei Bayern wird Tuchel am Montag leiten.

Lese-Tipp

Nagelsmanns Wunschstransfer: Was wird aus Laimer?