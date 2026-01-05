FC Bayern: Kimmich fällt aus

Der FC Bayern muss zum Auftakt nach der Winterpause auf Joshua Kimmich verzichten. Wie ‚Sky‘ berichtet, verpasst der Sechser das heutige Training und wird auch am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg nicht zur Verfügung stehen. Der 30-Jährige muss zu Beginn des neuen Kalenderjahres aufgrund einer Sprunggelenksblessur kürzertreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

An seiner Stelle werden am Wochenende voraussichtlich Leon Goretzka (30) und Aleksandar Pavlovic (21) auflaufen. Zuletzt hatte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft schon vor Weihnachten gegen den 1. FC Heidenheim (4:0) im Kader der Münchner gefehlt.