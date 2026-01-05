Menü Suche
Kommentar 8
Bundesliga

FC Bayern: Kimmich fällt aus

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Joshua Kimmich ballt die Fäuste @Maxppp

Der FC Bayern muss zum Auftakt nach der Winterpause auf Joshua Kimmich verzichten. Wie ‚Sky‘ berichtet, verpasst der Sechser das heutige Training und wird auch am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg nicht zur Verfügung stehen. Der 30-Jährige muss zu Beginn des neuen Kalenderjahres aufgrund einer Sprunggelenksblessur kürzertreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

An seiner Stelle werden am Wochenende voraussichtlich Leon Goretzka (30) und Aleksandar Pavlovic (21) auflaufen. Zuletzt hatte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft schon vor Weihnachten gegen den 1. FC Heidenheim (4:0) im Kader der Münchner gefehlt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Joshua Kimmich

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Joshua Kimmich Joshua Kimmich
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert