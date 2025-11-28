Hoffenheim: Coufal trauert West Ham hinterher

Vladimir Coufal von der TSG Hoffenheim wäre gerne länger bei West Ham United geblieben. Gegenüber ‚The Athletic‘ betont der Rechtsverteidiger, dass ihn das Aus bei den Hammers noch immer nicht loslässt: „Hätten sie meinen Vertrag um zwei Jahre verlängert oder mir sogar einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr angeboten, hätte ich das direkt angenommen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin sehr glücklich in Hoffenheim, wir sind erfolgreich und haben einen großartigen Trainer. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mich in der Premier League hätte beweisen können.“

In Hoffenheim fühlt sich Coufal aber mittlerweile wohl: „Wir haben ein unglaubliches Trainingsgelände, das man nicht mit dem von West Ham vergleichen kann. Es gibt alles, was man braucht.“ Der 33-Jährige kam im Sommer ablösefrei in den Kraichgau. Gerade offensiv weiß er seine Qualitäten beizusteuern. In elf Bundesligaspielen traf er einmal und legte vier weitere Treffer auf. An Hoffenheim ist er noch bis zum Saisonende gebunden.