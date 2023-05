Chelsea vor radikalem Umbruch | Showdown im United-Poker

Viel Arbeit für „Chopettino“

Was für eine Mammutaufgabe wartet da bitte auf Mauricio Pochettino? Der Argentinier soll den FC Chelsea wieder salon- und titelfähig machen – auf dem Platz und in der Kabine. „Chopettino“ nennt der ‚Mirror‘ den designierten Cheftrainer der Blues auf seiner heutigen Titelseite. Sinngemäß: Pochettinos Aufgabe wird es sein, den Kader deutlich zu verkleinern.

Der neue Boss müsse „Härte zeigen“, fordert das Boulevardblatt. Tatsächlich ist Chelseas Kader voller Millionen-Flops und Altlasten – man denke allein an Keeper Edouard Mendy, an die Mittelfeldspieler Denis Zakaria und Mateo Kovacic oder an die Stürmer Romelu Lukaku (kehrt im Sommer von Inter Mailand zurück) und Pierre-Emerick Aubameyang.

Lese-Tipp

Neue Option für Félix?

Friss oder stirb

Auch bei Manchester United geht es hoch her, allerdings weniger im Kader, sondern auf der Führungsetage. Die Eigentümerfamilie der Glazers ist offen für einen Verkauf. Favorit auf die Übernahme ist der katarische Staat unter Scheich Jassim bin Hamad Al Thani. Nach mehreren erfolglosen Vorstößen hat das staatliche Unternehmen Quatar Sport Investments (QSI) laut ‚Telegraph‘ nun ein „dramatisches neues Angebot“ eingereicht.

Das Motto: „Friss oder stirb“. Auf 5,7 Milliarden Euro wird neue Offerte beziffert. Nachbesserungen soll es nicht geben. Entweder stimmen die Glazers dem finalen Angebot aus Katar zu, oder die Übernahme ist für den Golfstaat, der die Red Devils zum Flaggschiff seines Klub-Imperiums aufbauen will, vom Tisch. Es sind also nicht nur sportlich – United kämpft als Ligavierter um die Champions League-Teilnahme – ganz entscheidende Tage in Old Trafford.

„Inter im Delirium“

Apropos Entscheidung: Nach dem 2:0 im Hinspiel hat sich Inter Mailand vom Stadtrivalen AC nicht lumpen lassen und ist mit einem 1:0 im zweiten Aufeinandertreffen letztlich souverän ins Champions League-Finale eingezogen. „Inter im Delirium“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Der ‚Corriere dello Sport‘ sah ein „erstaunliches Inter“. Die Kollegen von ‚Tuttosport‘ genehmigen sich ein Wortspiel mit dem Namen des Finalorts: „Interstanbul!“ Dort bekommen es die Nerazzurri am 10. Juni entweder mit Real Madrid oder Manchester City zu tun.