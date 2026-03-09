Menü Suche
BVB: Silva-Abgang im Sommer?

von Dominik Sandler - Quelle: Estadio Deportivo
Fábio Silva ärgert sich @Maxppp

Auch im kommenden Sommer könnte Betis Sevilla bei Fábio Silva einen Vorstoß wagen. Laut der ‚Estadio Deportivo‘ beobachten die Andalusier den 23-Jährigen weiterhin intensiv und hoffen, dass sich in der kommenden Transferperiode die Möglichkeit eines Transfers ergibt. Schon im Winter hatte der Stürmer mit einem Wechsel nach Sevilla geliebäugelt, die Leihe samt Kaufoption kam aber nicht zustande.

Im Januar erlebte Silva dann seine beste Phase in Schwarz-Gelb und lief dem schwächelnden Serhou Guirassy (29) kurzzeitig den Rang ab. Nach 30 Pflichtspielen hat der Portugiese lediglich zwei Treffer für den BVB erzielt, inzwischen ist Guirassy wieder in Top-Form. Erst im vergangenen Sommer war Silva für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers an die Strobelallee gewechselt.

Bundesliga
BVB
Betis
Fábio Silva

