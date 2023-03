Union: Drei Abgänge und zwei neue Verträge

Union Berlin wird sich im Sommer voraussichtlich von einem Spielertrio verabschieden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeichnen sich die Abgänge von Innenverteidiger Timo Baumgartl (27), Linksverteidiger Niko Gießelmann (31) und Rechtsaußen Tim Maciejewski (22) deutlich ab. Alle drei Verträge enden nach der laufenden Spielzeit.

Bei erstgenanntem Leihspieler werden die Köpenicker allem Anschein nach auf die mit der PSV Eindhoven ausgehandelte Kaufoption verzichten. Eigengewächs Maciejewski wiederum benötigt dringend Spielpraxis und soll diese woanders bekommen. Für Gießelmanns Abgang spricht, dass Union laut ‚kicker‘ schon gezielt nach einer Verstärkung hinten links fahndet.

Anders die Situation bei Mittelfeldspieler Rani Khedira (29), dessen Vertag ebenfalls ausläuft, aber in absehbarer Zeit verlängert werden dürfte. Ebenfalls gute Karten auf einen Verbleib in Köpenick hat Diogo Leite (24), Leihspieler vom FC Porto. In diesem Fall spricht vieles dafür, dass die finanziell immer besser aufgestellten Berliner die Kaufoption mit einer Ablöse von 7,5 Millionen Euro aktivieren werden.