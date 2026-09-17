Den anhaltenden Gerüchten zum Trotz ist ein Verkauf der Anteile am VfB Stuttgart von VW-Tochter Porsche derzeit kein konkretes Thema. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist dieser Schritt für die Zukunft jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen. Durch die Finanzkrise beim Mutterkonzern Volkswagen kommen derzeit alle Beteiligungen und Wertanlagen des Firmenimperiums auf den Prüfstand.

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„Porsche überprüft grundsätzlich kontinuierlich sein Beteiligungsportfolio. Aktuell gibt es jedoch keine Gespräche zu einer möglichen Veräußerung der Beteiligung an der VfB Stuttgart AG“, heißt es in einem Unternehmensstatement auf Anfrage des Fachmagazins. Seit 2024 hält der Autobauer 10,4 Prozent des Bundesligaklubs. Dafür zahlte das Unternehmen aus Zuffenhausen 40 Millionen Euro an die Schwaben.