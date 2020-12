Schalke „unfassbar harmlos“ – Baum noch fest im Sattel?

Die Sieglosserie baute Schalke aus – zudem ist Manuel Baum seit dem 0:2 gegen den SC Freiburg am gestrigen Mittwochabend der erste königsblaue Trainer, der in seinen ersten zehn Liga-Partien ohne Erfolg blieb. „Wer mich kennt, weiß, dass ich mich mit solchen Statistiken nicht beschäftige“, beteuerte der Coach im Anschluss.

Dafür ging Baum umso härter mit seiner Mannschaft ins Gericht. So sei man „unfassbar harmlos in Offensive gewesen“, monierte der Übungsleiter am ‚Sky‘-Mikrofon, um auf der Pressekonferenz nachzulegen: „Wir haben so gut wie gar nichts zu Stande gebracht.“ Schüsschen vom einzigen Antreiber, Suat Serdar, waren tatsächlich das Höchste der Gefühle.

Die gebeutelte Offensivabteilung – mit Gonçalo Paciência fehlt der einzige Mittelstürmer im Kader verletzt – allein an den Pranger zu stellen, würde jedoch zu kurz greifen. Die Tore fing S04 viel zu billig, war viel zu weit weg von seinen Gegenspielern. Das erste Gegentor „geht in der Art und Weise einfach so nicht“, konstatierte Baum.

Trainerwechsel Thema?

Derweil gehe es „überhaupt nicht“ um seinen Job. „Ich verschreibe mich der Aufgabe und dem Verein. Dass Schalke in der Bundesliga bleibt, wird weiter meine Aufgabe sein.“ Vor der Partie hatte die ‚Bild‘ vermeldet, dass Sportvorstand Jochen Schneider dem Team mit einem weiteren Trainerwechsel kein Alibi verschaffen will, zudem wolle S04 nicht noch eine Abfindung zahlen.

Ob dieser Standpunkt auch nach dem leblosen Auftritt gegen Freiburg noch gültig ist, werden die kommenden Stunden und Tage zeigen. Am Samstag (15:30 Uhr) kommt mit Aufsteiger Arminia Bielefeld der Tabellen-16. in die Veltins Arena. Setzt es den nächsten indiskutablen Auftritt, dürfte Baum wohl nicht mehr zu halten sein.