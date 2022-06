Gladbach arbeitet an Poulsen-Abschied

Borussia Mönchengladbach strebt eine Trennung von Andreas Poulsen an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Bundesligist noch vor dem Trainingsstart am 26. Juni einen Abnehmer für den 22-jährigen Linksverteidiger finden. Es deute sich eine vorzeitige Auflösung des bis 2023 datierten Vertrags an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus sagt: „Wir arbeiten gerade an einer guten Lösung für beide Seiten.“ Poulsen war vor vier Jahren für 4,5 Millionen Euro vom dänischen FC Midtjylland gekommen, spielte aber nur einmal für Borussias Profis. Auch bei Leihstation FC Ingolstadt war Poulsen in der vergangenen Saison kaum gefragt, kam nur auf 183 Ligaminuten.