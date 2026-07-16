FCN holt & parkt Kiefersauer
Der 1. FC Nürnberg bedient sich bei 1860 München und holt Xaver Kiefersauer an den Valznerweiher. Der zentrale Mittelfeldspieler wird dort aber erst im kommenden Jahr aufschlagen, denn die Mittelfranken verleihen den 20-Jährigen direkt an die Würzburger Kickers.
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Servus Xaver! 👋— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 16, 2026
Wir verpflichten das junge Mittelfeldtalent Xaver #Kiefersauer vom TSV 1860 München und verleihen ihn für die kommende Saison an die Würzburger Kickers. 🤝
Zur Meldung 👉 https://t.co/5YcB4NtFt3#fcn pic.twitter.com/w3U1niCkXO
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