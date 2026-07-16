FCN holt & parkt Kiefersauer

Der 1. FC Nürnberg bedient sich bei 1860 München und holt Xaver Kiefersauer an den Valznerweiher. Der zentrale Mittelfeldspieler wird dort aber erst im kommenden Jahr aufschlagen, denn die Mittelfranken verleihen den 20-Jährigen direkt an die Würzburger Kickers.

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