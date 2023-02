Vor Leverkusen-Rückkehr: Volland über den Monaco-Wechsel

Anlässlich des heutigen Duells mit Bayer Leverkusen in der Europa League (21 Uhr) hat sich Kevin Volland von der AS Monaco zu seinem damaligen Abschied von der Werkself geäußert. Im Interview mit der ‚Bild‘ schildert der 30-Jährige: „Ich würde sagen: Es war ein normaler, geschäftlicher Wechsel. Es kommt im Fußball vor, dass Spieler und Verein nach einigen Jahren auch mal unterschiedliche Interessen haben. Da ist aber nichts hängengeblieben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich einfach erstmals nach meinem Wechsel wieder im Stadion zu sein. Ich hatte eine sehr gute Zeit bei Bayer, stehe immer noch mit einigen Leuten dort in Kontakt“, so Volland. Im September 2020 kam der Angreifer für elf Millionen Euro von Bayer ins Fürstentum, wo sein Vertrag noch bis 2024 läuft. In der aktuellen Saison verbucht er fünf Tore und zwei Vorlagen in 14 Pflichtspielen.

Lese-Tipp

Neue Vorzeichen: Dreikampf ums Bayern-Tor?