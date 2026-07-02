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Kommentar

Wieder Sorgen um Dzeko

von Julian Jasch
Edin Dzeko für Bosnien im Einsatz @Maxppp

Edin Dzeko (40) droht erneut eine Zwangspause. Bei der 0:2-Niederlage von Bosnien-Herzegowina gegen die USA im WM-Sechzehntelfinale musste der Stürmer-Star das Feld nach 51 Minuten verletzungsbedingt verlassen. Vor seiner Auswechslung griff sich der Kapitän an den Oberschenkel.

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Schon in der zurückliegenden Rückrunde war Dzeko aufgrund einer Schulterverletzung wochenlang zum Zuschauen verdammt. Nun könnte der 1,92 Meter große Neuner wieder eine Weile ausfallen. Unklar bleibt aber ohnehin, ob er seine Karriere fortsetzen möchte. Der FC Schalke verhandelt noch über eine Verlängerung des ausgelaufenen Vertrags.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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