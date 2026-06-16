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Bundesliga

FC Bayern: Unerwarteter Brown-Konkurrent?

von Simon Martis - Quelle: The Athletic
1 min.
Nathaniel Brown im Deutschlandtrikot @Maxppp

Der FC Bayern bekommt im Werben um Nathaniel Brown angeblich noch prominente Konkurrenz. Laut ‚The Athletic‘ steht der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt auch beim FC Arsenal auf dem Zettel. Ein offizielles Angebot für den 23-Jährigen haben die Gunners bislang allerdings noch nicht abgegeben.

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Ohnehin spricht eigentlich alles dafür, dass ein Vorstoß der Londoner zu spät käme. Brown hat sich bereits für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden und ist sich mit dem Rekordmeister grundsätzlich einig. Auch eine Ablöse-Einigung zwischen den Münchnern und der Eintracht ist schon erfolgt. Die Zeichen stehen also klar auf einen Wechsel nach München.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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