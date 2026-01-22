Menü Suche
Wolfsburg-Flirt Ajer vom Markt

von Tobias Feldhoff
Kristoffer Ajer @Maxppp

Kristoffer Ajer wird in diesem Winter nicht zum VfL Wolfsburg wechseln. Der 27-jährige Innenverteidiger hat seinen Vertrag beim FC Brentford vorzeitig bis 2030 verlängert. Zuvor hatten die Bees ein kolportiertes 15-Millionen-Angebot der Wölfe für den Norweger abgelehnt.

Brentford FC
We're delighted to confirm that Kristoffer Ajer has signed a new contract until the summer of 2030, with a club option of a further year 🫶🐝
Bei X ansehen

„Ich freue mich sehr, dass Kris einen neuen Vertrag unterschrieben hat“, sagt Brentford-Trainer Keith Andrews über Ajers Unterschrift, „er ist seit Beginn der Premier League-Ära hier und hat eine wichtige Rolle im Verein gespielt – nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon.“

Premier League
Brentford
Kristoffer Ajer

Premier League
FC Brentford
Kristoffer Ajer
