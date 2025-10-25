Smith-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Eric Smith (28) hat seine Abwanderungsgedanken offenbar nicht ad acta gelegt. Nach Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ beschäftigt sich der Innenverteidiger weiterhin mit einem Abgang vom FC St. Pauli. Spätestens im Sommer, womöglich aber schon im Winter könnte es auf einen Abschied hinauslaufen. Im Bereich des Möglichen liege sogar ein Wechsel innerhalb der Bundesliga.

Schon im zurückliegenden Transferfenster hatte Smith mit einer Luftveränderung kokettiert. Ein Engagement bei Leicester City platzte allerdings, weil die Kiezkicker keinen Ersatz an Bord holen konnten. In der Folge trennte sich der Schwede, der St. Pauli in Abwesenheit des verletzten Jackson Irvine (32) als Kapitän aufs Feld führt, von seiner Berateragentur. Inzwischen wird Smith wieder von MD Management vertreten.