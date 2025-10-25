Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Smith-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

von Julian Jasch - Quelle: Hamburger Abendblatt
1 min.
Eric Smith für St. Pauli im Einsatz @Maxppp

Eric Smith (28) hat seine Abwanderungsgedanken offenbar nicht ad acta gelegt. Nach Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ beschäftigt sich der Innenverteidiger weiterhin mit einem Abgang vom FC St. Pauli. Spätestens im Sommer, womöglich aber schon im Winter könnte es auf einen Abschied hinauslaufen. Im Bereich des Möglichen liege sogar ein Wechsel innerhalb der Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon im zurückliegenden Transferfenster hatte Smith mit einer Luftveränderung kokettiert. Ein Engagement bei Leicester City platzte allerdings, weil die Kiezkicker keinen Ersatz an Bord holen konnten. In der Folge trennte sich der Schwede, der St. Pauli in Abwesenheit des verletzten Jackson Irvine (32) als Kapitän aufs Feld führt, von seiner Berateragentur. Inzwischen wird Smith wieder von MD Management vertreten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
St. Pauli
Eric Smith

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
St. Pauli Logo FC St. Pauli
Eric Smith Eric Smith
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert