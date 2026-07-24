Schalke: Wöber-Klausel ausgeplaudert

Der bis 2027 gültige Vertrag von Neuzugang Maximilian Wöber (28) beim FC Schalke 04 könnte sich unter Umständen ausweiten. „Bei einem Spieler, der die letzten zwei Jahre viel Pech hatte, wollten wir im Vorfeld mögliche Risiken minimieren. Allerdings gibt es auch die Option auf eine Verlängerung, wenn es für beide Seiten passt“, wird Sportvorstand Frank Baumann aus einer Medienrunde auf der S04-Website zitiert. Informationen von ‚Ruhr24‘ zufolge ist der Passus an Einsatzzeiten geknüpft.

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Am Mittwoch wechselte Verteidiger Wöber ablösefrei von Leeds United zu den Königsblauen. Der Österreicher, der während seiner Leihe bei Werder Bremen in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur zu zwei Bundesliga-Einsätzen gekommen war, erhielt einen stark leistungsbezogenen Vertrag. Baumann erklärt: „Max war sehr schnell fein mit unserem Angebot – und uns war zeitgleich wichtig, dass wir das Gefühl bekommen haben, dass er unbedingt möchte und sich beweisen will. Er ist überzeugt, dass er seine Qualitäten bei uns wieder zeigen kann.“