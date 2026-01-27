Menü Suche
Real belohnt Marcelo-Sohn

von Julian Jasch
Santiago Bernabéu @Maxppp

Mit gerade einmal 16 Jahren wird Enzo Alves von Real Madrid mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Das verkündet der Mittelstürmer selbst auf seinem Instagram-Kanal.

Erst kürzlich feierte der Sohn von Real-Legende Marcelo sein Debüt für die Zweitvertretung der Madrilenen. Für diverse spanische U-Nationalmannschaften absolvierte Alves darüber hinaus bereits 19 Pflichtspiele (neun Treffer). In Spanien wird dem Rechtsfuß eine erfolgreiche Karriere vorhergesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
