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2. Bundesliga

Nürnberg verkündet Zoma-Verbleib

von Lukas Hörster
Mohamed Ali Zoma klatscht mit Miroslav Klose ab @Maxppp

Mohamed Ali Zoma (22) bleibt Spieler des 1. FC Nürnberg. Am Rande des Samstagabendspiels der zweiten Liga gegen Arminia Bielefeld verkündete Sportchef Joti Chatzialexiou, dass der Topstürmer in diesem Sommer nicht wechseln wird.

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Zoma hatte das Interesse zahlreicher Vereine geweckt, keiner war jedoch bereit, die 20-Millionen-Forderung des FCN zu erfüllen. Der Italiener steht noch bis 2028 beim Club unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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