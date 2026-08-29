2. Bundesliga
Nürnberg verkündet Zoma-Verbleib
@Maxppp
Mohamed Ali Zoma (22) bleibt Spieler des 1. FC Nürnberg. Am Rande des Samstagabendspiels der zweiten Liga gegen Arminia Bielefeld verkündete Sportchef Joti Chatzialexiou, dass der Topstürmer in diesem Sommer nicht wechseln wird.
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⏰ 30'— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) August 29, 2026
Joti #Chatzialexiou hatte beim Live-Interview gerade eine wichtige Nachricht zu verkünden:
ZOMA BLEIBT!
⚽ 2:0 | #FCNDSC | #fcn pic.twitter.com/5kUg1UnKUe
Zoma hatte das Interesse zahlreicher Vereine geweckt, keiner war jedoch bereit, die 20-Millionen-Forderung des FCN zu erfüllen. Der Italiener steht noch bis 2028 beim Club unter Vertrag.
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