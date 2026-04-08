Díaz schwärmt von Bayern

Luis Díaz bereut seinen Sommer-Wechsel vom FC Liverpool zum FC Bayern keineswegs. Gegenüber der kolumbianischen Ausgabe von ‚ESPN‘ sagte der Linksaußen nach dem 2:1-Sieg bei Real Madrid am Dienstagabend: „Die Entscheidung, zu Bayern zu wechseln, war richtig. Ich bin sehr glücklich und genieße jedes Spiel.“

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Díaz‘ Dienste ließen sich die Bayern 70 Millionen Euro Ablöse kosten. Eine stattliche Summe für einen inzwischen 29-Jährigen – alle Kritiker straft der Kolumbianer mit seinem Eifer und seiner Torgefahr aber Lügen. In 40 Spielen für den FCB gelangen Díaz 23 Tore und 18 Assists.