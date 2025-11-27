Verratti zurück nach Italien?

Für Marco Verratti könnte sich zeitnah die Tür für eine Rückkehr in den italienischen Spitzenfußball öffnen. Wie ‚sportmediaset‘ berichtet, gehört der 33-jährige Italiener zu den Kandidaten, die bei Juventus Turin als Winterverstärkung gehandelt werden. Derzeit steht Verratti beim katarischen Klub Al Duhail SC unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Alte Dame sucht nach einem spielstarken Profi für das zentrale Mittelfeld. Neben dem 55-fachen Nationalspieler werden auch Marcelo Brozovic (33/Al Nassr), Alex Tóth (20/Ferencváros), Pierre-Emile Hojbjerg (30/Olympique Marseille), Morten Hjulmand (26/Sporting) und Adrián Bernabé (24/Parma 1913) mit Juve in Verbindung gebracht.