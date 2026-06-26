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ManCity: Die Zahlen zum Anderson-Deal

von Daniel del Federico - Quelle: The Athletic
1 min.
Elliot Anderson im Spiel gegen ManCity @Maxppp

Elliot Anderson steht unmittelbar vor einem Wechsel von Nottingham Forest zu Manchester City. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der 23-Jährige bei seinem neuen Arbeitgeber auch fürstlich verdienen. Die Skyblues wollen ihrem künftigen Königstransfer demnach ein Gehalt von knapp 350.000 Euro pro Woche zahlen.

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Die Verpflichtung des englischen Nationalspielers wird für den Vizemeister zu einem kostspieligen Unterfangen. Neben dem üppigen Salär müssen auch die Tricky Trees entschädigt werden. Um den Mittelfeldspieler aus Nottingham loszueisen, wird eine Ablösesumme in Höhe von 135 Millionen Euro fällig. In Manchester soll Anderson ein bis 2031 datiertes Arbeitspapier mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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