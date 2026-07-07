Klopp-Nachfolge: Top-Lösung aus der Bundesliga?

Noch ist es nicht besiegelt, doch daran, dass Jürgen Klopp beim DFB die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten und neuer Bundestrainer wird, herrschen keine ernsthaften Zweifel mehr. Bei Red Bull ist die Suche nach einem Ersatz für den Global Sports Director eingeleitet.

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Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ ist „vor allem“ Markus Krösche ein Kandidat. Noch soll es aber nicht zu konkreten Gesprächen gekommen sein.

Krösche steht bis 2028 als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, seine Ausstiegsklausel gilt nur für den Beginn eines Jahres.

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Neben Krösche sollen Thierry Henry und Roger Schmidt ein Thema sein. Ex-Stürmer Henry kennt den RB-Kosmos aus seiner Zeit bei New York, Schmidt trainierte einst Salzburg.