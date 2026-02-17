Überraschende Kehrtwende bei Jackson?

Die Leihe von Nicolas Jackson zum FC Bayern haben sich alle Parteien anders vorgestellt. Bei seinen Auftritten agierte der Senegalese häufig unglücklich. Die ohnehin nicht allzu üppige Spielzeit nahm daher sukzessive sogar noch ab und mündete gegen RB Leipzig (2:0) im DFB-Pokal sogar darin, dass Jackson auf der Tribüne Platz nehmen musste.

Lediglich sieben seiner 22 Auftritte im Trikot der Münchner gingen über 45 Minuten. Damit die Kaufpflicht greifen würde, wären knapp 40 Einsätze über mindestens eine Hälfte nötig gewesen. Somit wandelt sich die Pflicht in eine Kaufoption um, die bei 65 Millionen Euro liegt. Auch davon wird der FC Bayern nicht Gebrauch machen, sodass der 24-Jährige zunächst zum FC Chelsea zurückkehrt.

England, Spanien oder Italien?

Doch wie geht es dann im Sommer für Jackson weiter? Bei den Blues konnte Enzo Marseca mit dem Rechtsfuß nichts mehr anfangen, eine dauerhafte Trennung schien unausweichlich. Mittlerweile hat sich das Blatt an der Stamford Bridge aber gewendet, Liam Rosenior leitet inzwischen die Geschicke. Laut der ‚Times‘ winkt deshalb auch Jackson überraschend doch noch eine neue Chance bei Chelsea.

Sein Vertrag läuft bis 2033, aktuell halte er sich alle Optionen offen. Nachdem es in der Bundesliga nicht geklappt hat, könnte auch eine Rückkehr nach Spanien, wo er vom FC Villarreal ausgebildet wurde, ein Thema werden. Im vergangenen Sommer waren zudem Teams aus Italien interessiert.