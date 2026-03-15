Hertha: Reese-Aussage macht Sorgen

Kehrt Fabian Reese seinem Klub Hertha BSC im Sommer den Rücken? Im Halbzeitinterview der Partie gegen den VfL Bochum (1:1) am gestrigen Samstagabend vermied der gelbgesperrte Angreifer gegenüber ‚Sky‘ ein klares Bekenntnis zur Alten Dame. Auf die Frage, ob er über das Saisonende hinaus in Berlin bleiben und einen vierten Anlauf auf den Aufstieg nehmen werde, sagte Reese ausweichend: „Stand heute, auf jeden Fall.“

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Der Hertha-Kapitän steht noch bis 2030 unter Vertrag, zeigte sich jedoch zuletzt sehr enttäuscht von den Leistungen der Mannschaft in den vergangenen Wochen und vom wohl abermaligen Scheitern im Aufstiegskampf. Angesichts von sieben Punkten Rückstand bei acht ausstehenden Spielen glaubt rund um den Zweitligisten so recht niemand mehr an eine Chance des Hauptstadtklubs. Dem Vernehmen nach wird der Linksaußen von einigen Erstligisten aus dem In- und Ausland beobachtet.