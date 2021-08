Fährmann verlängert auf Schalke

Der FC Schalke 04 kann eine weitere positive Nachricht im Zuge des Konsolidierungskurses verbuchen. Torhüter Ralf Fährmann hat seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier bis 2025 gesetzt. Das vermeldet der Zweitligist offiziell.

Der bisher bis 2023 datierte Vertrag wurde um zwei Jahre ausgedehnt, die Gehaltszahlungen in diesem Zuge neu strukturiert. Soll heißen: Schalke zahlt das für zwei Jahre vereinbarte Gehalt in den kommenden vier Jahren aus.

Fairer Verhandlungspartner

Sportdirektor Rouven Schröder lobt die Nummer eins für seine Fairness bei den Verhandlungen: „Gespräche dieser Art sind normalerweise alles andere als einfach, aber diese waren von Beginn an sehr konstruktiv. Ralf kennt unsere Situation und war bereit, seinen Anteil an der Neuausrichtung des Klubs in der 2. Bundesliga mitzutragen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“

Fährmann selbst sagt: „Jeder weiß, wie sehr mir Schalke 04 am Herzen liegt. Der Austausch mit Peter Knäbel und Rouven Schröder war sehr gut, und ich freue mich, meinen Beitrag leisten zu können. Vor allem aber will ich mit Leistung auf dem Platz vorangehen.“