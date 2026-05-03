Undav, Stiller & Nübel: Wehrle beantwortet VfB-Transferfragen

Mit dem gestrigen 3:3 gegen die TSG Hoffenheim hat der VfB Stuttgart die Chancen auf den Einzug in die Champions League gewahrt. Die Königsklasse und das Geld, das mit einer Qualifikation einhergeht, würde den Schwaben auch bei einigen Personalfragen helfen.

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Bei Deniz Undav (29) zum Beispiel, der noch bis 2027 an den Klub gebunden ist und im Idealfall zeitnah verlängern soll. Im ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘ kündigte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle ein „wertschätzendes Angebot an“, das man dem DFB-Nationalspieler unterbreiten werde. Man befinde sich in Gesprächen und Undav fühle „sich bei uns wohl“.

Kein Interesse an Stiller-Verkauf

Schlussendlich liege die Entscheidung aber beim Angreifer, wie Wehrle betonte. Anders sieht das bei Angelo Stiller (25) aus, an dem Juventus Turin Interesse zeigt. Der VfB kann dem Mittelfeldstrategen dessen Ausstiegsklausel abkaufen und dann frei entscheiden, ob man ihn abgeben möchte oder nicht.

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Wehrle dazu: „Seit ich Angelo Stiller kenne, lese ich Gerüchte um ihn. Fakt ist, von Juve hat noch keiner angerufen und etwas Schriftliches ist auch nicht eingegangen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und wir haben keine Lust, uns mit seinem Abschied zu beschäftigen.“

Bei Torhüter Alexander Nübel (29), der nach absolvierter Leihe im Sommer offiziell zum FC Bayern zurückkehren wird, gab sich Wehrle wortkarger: „Da wäre ich ja jetzt doof, wenn ich darüber etwas sagen würde.“ Es handle sich um ein Thema, mit dem er sich erst nach Saisonende auseinandersetzen wolle.