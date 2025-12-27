Große Enttäuschung für Alonso?

Bei Real Madrid steht ein ruhiger Winter ins Haus. Wie ‚Cadena Cope‘ berichtet, planen die Königlichen aktuell keinerlei Transferbewegungen mehr in diesem Winter. Somit wird der Leihabgang von Endrick (19) zu Olympique Lyon voraussichtlich der einzige Transfer der Madrilenen bleiben.

Neuzugänge sind deshalb natürlich trotzdem noch möglich, sollte sich ein Spieler etwa schwerer verletzen. Trainer Xabi Alonso hatte sich schon im vergangenen Sommer einen zusätzlichen Mittelfeldspieler gewünscht und wird wohl auch im Winter von seiner Hoffnung auf Verstärkung absehen müssen.