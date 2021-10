Piqué resigniert | Dzeko macht Lukaku vergessen

Piqué resigniert

Der FC Barcelona ist am Boden. Nach der jüngsten Niederlage gegen Atlético Madrid (0:2) liegt der katalanische Klub an diesem Sonntag in La Liga auf Platz neun. Gerard Piqué war die Frustration im Anschluss deutlich anzumerken. „Wir könnten drei Stunden spielen, ohne zu treffen“, sagte er am Mikrofon von ‚Movistar+‘. Ronald Koeman, seit Wochen auf einem Schleudersitz, erhielt seinerseits unerwartete Unterstützung von Barça-Präsident Johan Laporta, der vorerst eine Job-Garantie aussprach.

Dzeko begeistert alle

Die Fans von Inter Mailand waren besorgt, als Romelu Lukaku im Sommer von Bord ging. Doch Edin Dzeko beruhigt die Gemüter. Der ehemalige Wolfsburg-Stürmer erzielte bereits sechs Treffer in der Serie A. Gegen Sassuolo (2:1) war er mit einem Tor und einem herausgeholten Elfmeter wieder einmal spielentscheidend. „Der Zauberer Dzeko“, lobhudelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ in ihrer Printausgabe. Ganz ähnlich sieht es die ‚Tuttosport‘: „Inter dankt Dzeko“.

Allegri findet die Formel

Nach einem grotesken Start mit zwei Punkten aus vier Spielen hat Juventus Turin nun drei Ligapartien in Serie gewonnen. Obwohl die Alte Dame nicht dominierte, bescherte ein Tor von Manuel Locatelli gegen den FC Turin (1:0) den Sieg im Derby della Mole. Der ‚Corriere dello Sport‘ überschreibt seine heutige Ausgabe mit der „Allegri‘schen Formel“. Man darf gespannt sein, ob Juve in den kommenden Wochen wieder weniger minimalistisch auftreten wird.