BVB-Wechsel? Entscheidung bei Barça-Talent steht an

Auch wenn wenig nach außen dringt, sind die Transferpläne von Borussia Dortmund klar abgesteckt. Zunächst soll ein Offensivspieler gefunden werden, Carney Chukwuemeka (21), Jadon Sancho (25) und Facundo Buonanotte (20) sind die heißesten Kandidaten. Danach könnte ein Verteidiger den Weg nach Dortmund einschlagen, mit Juan Giménez (19) sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein.

Platz für ein La Masia-Talent findet sich in den Plänen aber immer. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, wird sich in Kürze entscheiden, ob der BVB eine Chance auf Langzeit-Flirt Guille Fernández haben wird. Der 17-Jährige weilt derzeit gemeinsam mit dem Barça-Tross auf Asien-Reise, am kommenden Montag (13 Uhr) steht das abschließende Testspiel gegen den FC Daegu an.

Im Anschluss ist nach der Rückkehr in Katalonien ein Zukunftsgipfel geplant. Fernández erhofft sich dabei Auskunft von seinem Trainer Hansi Flick, wie beziehungsweise ob er mit ihm plant. Sollten die Parteien nicht auf einen Nenner kommen, könnte neben einer Leihe auch ein fester Transfer des zentralen Mittelfeldspielers Thema werden.

Neben dem FC Porto ist auch das Interesse der Borussia verbrieft, mit Berater Jorg Mendes wurde bereits über einen möglichen Transfer verhandelt. Ob daraus auch ein offizielles Ablöseangebot an die Blaugrana resultiert, wird sich in der kommenden Woche entscheiden.