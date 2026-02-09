Gespräche laufen: Klare Tendenz bei Undav

Deniz Undav netzt in der laufenden Spielzeit wieder wie zu besten Zeiten. Bereits elf Tore stehen nach 17 Bundesligaspielen für den Stürmer zu Buche. Kein Wunder, dass der VfB Stuttgart den 2027 auslaufenden Vertrag gerne verlängern will. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth macht den Fans nun Hoffnung.

„Wir wollen Deniz nicht abgeben, wir profitieren von seinen Toren. Er hat einen Vertrag bis Sommer 2027 und alle Argumente sprechen dafür, dass sein Vertrag dann nicht bei uns endet“, betonte der Funktionär am gestrigen Sonntag gegenüber ‚Welt TV‘.

Der 29-Jährige sei von enormem Wert für die Schwaben: „Deniz hat auf und neben dem Platz eine ganz besondere Präsenz. Er bestimmt die letzten Jahre die Vereinskultur mit, wurde durch die Branche nicht rundgelutscht. Er übernimmt Verantwortung innerhalb und außerhalb des Teams, stellt sich Fragen und Kritik – und er ist in bestechender Form.“

Zuletzt hieß es, dass die Verhandlungen kompliziert werden könnten, da es insbesondere bei der Vertragsdauer unterschiedliche Ansichten gebe. Laut Wohlgemuth aber offenbar kein Hindernis, um Undav auch über 2027 hinaus an den Verein zu binden.

Machtlos bei Nübel

Bei Alexander Nübel hat der VfB dagegen nicht das Heft des Handelns in der Hand. „Er hat einen langfristigen Vertrag mit Bayern, und wenn wir Diskussionen führen, sitzen wir nur mit am Tisch. Er ist für uns ein extremer Erfolgsgarant“, so Wolgemuth.

Klingt so, als würde man gerne mit dem 29-jährigen Keeper weiterarbeiten. Ob der DFB-Pokalsieger dazu auch die Möglichkeit bekommt, liegt einzig und allein am FC Bayern und an Nübel selbst.