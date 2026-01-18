Alonso vor sofortiger Bundesliga-Rückkehr?

Vor knapp einer Woche musste Xabi Alonso seinen Posten bei Real Madrid schon wieder räumen. Im Sommer war der Baske von Bayer Leverkusen gekommen. Kehrt Alonso jetzt in die Bundesliga zurück?

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ kursieren Gerüchte um ein Engagement bei Eintracht Frankfurt. Sportvorstand Markus Krösche wolle sich „angeblich“ mit Alonso treffen.

Klar ist: Der Stuhl von Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wackelt nach vier sieglosen Spielen und dem Abrutschen auf Platz sieben gewaltig. Am gestrigen Samstag kam es zur Krisensitzung, die Ergebnisse sind noch nicht durchgesickert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (11:52): ‚Sky‘ vermeldet, dass Toppmöller gefeuert wurde.

Sollte Frankfurt an Toppmöller festhalten? Ja, er schafft die Wende Nein, ein neuer Trainer muss her Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Nach FT-Informationen fanden schon Ende des vergangenen Jahres Gespräche mit Edin Terzic statt. Die ‚Bild‘ bringt darüber hinaus Marco Rose und Roger Schmidt ins Spiel. Alle drei sind wie Alonso ohne Verein.