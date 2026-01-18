Alonso vor sofortiger Bundesliga-Rückkehr?
Xabi Alonso ist früher als erhofft wieder auf dem Trainermarkt. Schnappt ein Bundesligist zu?
Vor knapp einer Woche musste Xabi Alonso seinen Posten bei Real Madrid schon wieder räumen. Im Sommer war der Baske von Bayer Leverkusen gekommen. Kehrt Alonso jetzt in die Bundesliga zurück?
Laut der ‚Bild‘ kursieren Gerüchte um ein Engagement bei Eintracht Frankfurt. Sportvorstand Markus Krösche wolle sich „angeblich“ mit Alonso treffen.
Klar ist: Der Stuhl von Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wackelt nach vier sieglosen Spielen und dem Abrutschen auf Platz sieben gewaltig. Am gestrigen Samstag kam es zur Krisensitzung, die Ergebnisse sind noch nicht durchgesickert.
Update (11:52): ‚Sky‘ vermeldet, dass Toppmöller gefeuert wurde.
Nach FT-Informationen fanden schon Ende des vergangenen Jahres Gespräche mit Edin Terzic statt. Die ‚Bild‘ bringt darüber hinaus Marco Rose und Roger Schmidt ins Spiel. Alle drei sind wie Alonso ohne Verein.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden