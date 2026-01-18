Menü Suche
Kommentar 172
Update Bundesliga

Alonso vor sofortiger Bundesliga-Rückkehr?

Xabi Alonso ist früher als erhofft wieder auf dem Trainermarkt. Schnappt ein Bundesligist zu?

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Real-Coach Xabi Alonso @Maxppp

Vor knapp einer Woche musste Xabi Alonso seinen Posten bei Real Madrid schon wieder räumen. Im Sommer war der Baske von Bayer Leverkusen gekommen. Kehrt Alonso jetzt in die Bundesliga zurück?

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ kursieren Gerüchte um ein Engagement bei Eintracht Frankfurt. Sportvorstand Markus Krösche wolle sich „angeblich“ mit Alonso treffen.

Klar ist: Der Stuhl von Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wackelt nach vier sieglosen Spielen und dem Abrutschen auf Platz sieben gewaltig. Am gestrigen Samstag kam es zur Krisensitzung, die Ergebnisse sind noch nicht durchgesickert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (11:52): ‚Sky‘ vermeldet, dass Toppmöller gefeuert wurde.

Sollte Frankfurt an Toppmöller festhalten?
- Ende in 11h
Bild wird erstellt

Nach FT-Informationen fanden schon Ende des vergangenen Jahres Gespräche mit Edin Terzic statt. Die ‚Bild‘ bringt darüber hinaus Marco Rose und Roger Schmidt ins Spiel. Alle drei sind wie Alonso ohne Verein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Xabi Alonso

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Xabi Alonso Xabi Alonso
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert