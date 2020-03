Juve-Sportchef: Transfermarkt bald wie in der NBA?

Fabio Paratici, Sportdirektor von Juventus Turin, kann sich vorstellen, dass vor allem die Bundesliga von der Coronakrise profitieren wird. In der ‚Tuttosport‘ sagte er: „Es wird viele Gespräche geben. Es ist eine Situation, die den Fussball näher an die NBA heranbringen wird. Vermutlich werden einige Vereine, zum Beispiel in Deutschland, von der allgemeinen Krisensituation profitieren, da die zugrunde liegende Wirtschaft solider ist, als andere“.

Anders als im Fußball werden im amerikanischen Basketball selten Ablösesummen gezahlt. In der Regel wechseln Akteure mit noch gültigem Vertrag im Zuge eines Trades bzw. Tauschgeschäfts den Klub. Lediglich in der sogenannten Free Agency, welche gleichzusetzen ist mit ablösefreien Spielern im Fußball, haben die Spieler die Möglichkeit, sich ihren Verein selbst auszusuchen. Künftig könnten Fußballvereine daher auf alternative Lösungen zu hohen Ablösesummen zurückgreifen.