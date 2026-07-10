Der Plan mit Millionen-Flop Orban

Bei der TSG Hoffenheim hat Gift Orban wohl keine Zukunft mehr. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Bundesligist nicht mehr mit dem 23-jährigen Mittelstürmer plant und ihn gerne verkaufen möchte. Vor eineinhalb Jahren hatte die TSG noch neun Millionen Euro für den Nigerianer an Olympique Lyon überwiesen.

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Nach nur einem halben Jahr in Sinsheim folgte eine Leihe zu Hellas Verona. Dort sorgte er abseits des Platzes mit einer Attacke auf einen Fan für Schlagzeilen, wusste aber mit sieben Toren und drei Vorlagen auch sportlich zu überzeugen. Entsprechend sei ein Verbleib in Verona denkbar, auch andere Vereine aus Italien sollen den Angreifer auf dem Zettel haben.