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Offiziell 2. Bundesliga

Mit Transferplus: Hannover gibt Yokota ab

von Lukas Weinstock - Quelle: rangers.co.uk
1 min.
Daisuke Yokota feiert ein Tor @Maxppp

Hannover 96 lässt Daisuke Yokota in Richtung Schottland ziehen. Der japanische Flügelspieler wechselt zu den Glasgow Rangers, wo er einen bis 2029 datierten Vertrag samt Option auf ein weiteres Jahr unterschreibt.

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Für Yokota wird der Zweitligist, der sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung sichert, mit drei bis 3,5 Millionen Euro entschädigt. Der 26-Jährige war in der vergangenen Saison an Hannover verliehen. Anfang Juni wechselte Yokota für zwei Millionen Euro fest zu den 96ern, die nun somit einen ordentlichen Transfergewinn erzielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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