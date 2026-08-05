Mit Transferplus: Hannover gibt Yokota ab

Hannover 96 lässt Daisuke Yokota in Richtung Schottland ziehen. Der japanische Flügelspieler wechselt zu den Glasgow Rangers, wo er einen bis 2029 datierten Vertrag samt Option auf ein weiteres Jahr unterschreibt.

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🖊 We can today announce the signing of winger Daisuke Yokota from @Hannover96 on three-year deal, with the option of an additional year, subject to international clearance and visa.



➡ Full story: https://t.co/6UvjYVqR5i pic.twitter.com/1FCP6h9Krv — Rangers Football Club (@RangersFC) August 5, 2026

Für Yokota wird der Zweitligist, der sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung sichert, mit drei bis 3,5 Millionen Euro entschädigt. Der 26-Jährige war in der vergangenen Saison an Hannover verliehen. Anfang Juni wechselte Yokota für zwei Millionen Euro fest zu den 96ern, die nun somit einen ordentlichen Transfergewinn erzielen.