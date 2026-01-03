Menü Suche
Kiel holt Meffert zurück

von Julian Jasch
Jonas Meffert zeigt auf @Maxppp

Jonas Meffert (31) verlässt den Hamburger SV ein halbes Jahr vor Vertragsende. Holstein Kiel gibt die Rückkehr des defensiven Mittelfeldspielers offiziell bekannt. Von dort aus war Meffert 2021 für eine halbe Million Euro zum HSV gewechselt. Nun sollen rund 200.000 Euro Ablöse fließen.

Holstein Kiel
Jonas Meffert kommt zurück ✍🏼

Wir holen Mittelfeldspieler Jonas Meffert vom Hamburger SV zurück an alte Wirkungsstätte. Der 31-jährige „Sechser“ wird am 4. Januar mit den Störchen ins Trainingslager nach Algorfa in Spanien fliegen. 🛫

#KielAhoi
Für die Rothosen stand der frühere deutsche U-Nationalspieler in 146 Partien (15 Scorerpunkte) auf dem Feld. Nach dem Bundesliga-Aufstieg verlor Meffert allerdings seinen Stammplatz in der Hansestadt, nun will er in der zweiten Liga wieder regelmäßiger zum Einsatz kommen. Die Störche holten am gestrigen Freitag mit Umut Tohumucu (21/TSG Hoffenheim) noch einen anderen Mittelfeldspieler an Bord. Die Leihe von Robert Wagner (22) wurde dafür abgebrochen.

