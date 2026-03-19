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Bayern verkündet Aseko-Rückkehr

Für Noel Aseko hat sich die Leihe zu Hannover 96 voll ausgezahlt. Beim niedersächsischen Zweitligisten hat er sich zum Leistungsträger gemausert. Die Zukunft liegt aber beim FC Bayern.

von Remo Schatz - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Noël Aseko im 96-Trikot @Maxppp

Noel Aseko (20) wird sich zur kommenden Saison in der Sommervorbereitung für eine Profi-Perspektive beim FC Bayern bewähren dürfen. Wie die Münchner offiziell bestätigen, wurde die Rückkaufoption gezogen.

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Zuvor hatte Hannover 96 die Kaufoption aktiviert. Zwar verlieren die Roten den Stammspieler, übrig bleiben aber immerhin 1,4 Millionen Euro. An der Säbener Straße steht der fünfmalige deutsche U21-Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag.

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Nach der Saison – FC Bayern holt Noël Aséko zurück. 🔄

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Ob sich der Sechser tatsächlich unter Vincent Kompany beweisen kann und einen Platz im Profikader bekommt, wird der Sommer zeigen. Die Konkurrenz in München ist groß, zumindest ein Kaderplatz wird aber durch den Abschied von Leon Goretzka (31) frei. Ein gewinnbringender Sommer-Verkauf von Aseko soll dem Vernehmen nach aber nicht ausgeschlossen sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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