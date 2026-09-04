Manuel Neuer (40) hat nach eigener Aussage noch keine Pläne für eine mögliche Funktionärskarriere nach dem Ende seiner eigenen Laufbahn und doch machen sich die ersten Klubs bereits Gedanken, ob man den langjährigen Nationaltorhüter irgendwie einbinden könnte. Im Doppelinterview mit der ‚Bild‘ bekräftigen sowohl Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München als auch Axel Hefer, Aufsichtsratsboss bei Schalke 04, ihr Interesse. Neuers Vertrag beim FCB läuft noch bis zum Saisonende, noch gibt es keine finale Entscheidung, ob der gebürtige Gelsenkirchener noch ein Jahr dranhängt.

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„Natürlich ist es unser Wunsch, auch in Zukunft ehemalige Spieler, wenn sie denn bereit sind, einzubinden. Sollte Manuel tatsächlich aufhören, würde er bestimmt erst mal eine gewisse Zeit durchpusten. Und dann wird er sicher mal schauen, was er denn gerne machen würde. Dann muss man sich dazu unterhalten“, so Hainer. Hefer wirbt dagegen für Königsblau: „Sein Abgang war kontrovers, aber ich persönlich finde, dass jeder Fehler machen kann, gerade wenn er jung ist. Das ist dann irgendwann auch mal gut. Ich sehe das wie Herr Hainer: Er wird erst mal seine Zeit genießen und sich dann überlegen, was er machen möchte. Ob er dann in der alten oder in der neuen Heimat tätig werden möchte – das muss er sich selbst überlegen.“