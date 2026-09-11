Sagenhafte Quote: Das ist Raphinhas Zukunftsplan

Raphinha (29) will noch lange beim FC Barcelona bleiben. Laut der ‚Sport‘ ist der Offensivspieler „sehr glücklich“ in Katalonien und möchte „noch viele Jahre“ für die Blaugrana spielen.

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Das sind gute Nachrichten für den amtierenden spanischen Meister, der mit dem Kapitän gerne über 2028 hinaus verlängern würde. Sportdirektor Deco kündigte erst am gestrigen Donnerstag an, dass die Gespräche diesbezüglich zeitnah aufgenommen werden.

Es sind alles in allem gute Vorzeichen für eine Weiterführung der so erfolgreichen Zusammenarbeit. Raphinha erzielte in den ersten fünf Saisonspielen sagenhafte acht Treffer und legte ein weiteres Tor auf. Kein Wunder, dass er zum besten La Liga-Spieler des Monats August gekürt wurde.

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Raphinha, elegido mejor jugador de LaLiga del mes de agosto 🏆 pic.twitter.com/u77J6UK38O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 11, 2026

Deutlich überraschender ist die Nicht-Nominierung des Brasilianers (41 Länderspiele) für den Ballon d’Or. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle stellte Raphinha auch in der vergangenen Spielzeit mit 29 Scorerpunkten (21 Tore, acht Voralgen) aus 33 Partien seine Offensivqualitäten unter Beweis.

Hätte Raphinha für den Ballon d’Or nominiert werden müssen? Auf jeden Fall! Nein, die anderen 30 Kandidaten waren in dem Jahr einfach besser Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Mit einer Unterschrift unter ein langfristiges Arbeitspapier könnten die leicht erregten Gemüter in Barcelona schnell beruhigt werden. Schließlich müsste man sich dann fürs Erste auch nicht mehr mit potenziellen Abwerbeversuchen auseinandersetzen.