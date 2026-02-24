BVB: Inacio-Ärger geht in die nächste Runde

Atalanta Bergamo hat den Abschied von Eigengewächs Samuele Inacio (17) vor eineinhalb Jahren offenbar immer noch nicht verkraftet. „Das Essen hat nicht stattgefunden vorige Woche, am Mittwoch wird es wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Wegen Samuele Inacio, der seit eineinhalb Jahren bei uns spielt. Jetzt wird das Thema aufgemacht“, berichtet Lars Ricken gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund zeigt für das Verhalten der Italiener wenig Verständnis, sei doch alles im Rahmen der Regeln verlaufen, als Inacio 2024 aus Bergamo zu den Schwarz-Gelben wechselte. „Das war ein Transfer eines Minderjährigen. Da gibt es klare Regularien. Es muss alles dokumentiert werden. Das haben wir sehr umfangreich gemacht. Die FIFA hat uns das bestätigt, dass alles korrekt war“, bekräftigt Ricken.