Leeds lehnt Raphinha-Angebot ab

West Ham United will bis zum morgigen Deadline Day noch Raphinha bei Leeds United loseisen. Nach Informationen des ‚Evening Standard‘ haben die Peacocks das erste Angebot der Hammers aber zurückgewiesen. Mit einer weiteren Offerte wird bis zum morgigen Transferschluss gerechnet.

West Ham durchforstet den Markt nach einem offensiven Flügelspieler mit Premier League-Erfahrung. Der 25-jährige Brasilianer gilt bei den Londonern als absoluter Wunschspieler. In der laufenden Spielzeit war der fünffache Nationalspieler in 20 Spielen an zehn Treffern direkt beteiligt.